NASA показало, яким може бути захід Сонця на інших планетах

Співробітник Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) здійснив комп’ютерну симуляцію заходу Сонця на інших планетах.

Про це повідомляється у пресрелізі американського відомства.

«Джеронімо Віллануева, планетарний вчений із космічного польотного центру Goddard від NASA у Мериленді, створив симуляцію заходу сонця, коли розробляв комп’ютерний інструмент для можливої майбутньої місії на Уран, яка є найхолоднішою планетою у сонячній системі», - йдеться у пресрелізі.

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Як додали у відомстві, нині цей симулятор допомагає вченим спрогнозувати, як світло передається через атмосфери планет, екзопланет, лун та комет, з урахуванням їхньої поверхні та складу атмосфери.

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