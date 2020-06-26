Астрономи виявили дві нові екзопланети - більші та гарячіші за Землю
Про це повідомляє Mirror.
«Нові планети GJ 887b та GJ 887c були виявлені завдяки високоякісному 3,6-метровому телескопу Європейської південної обсерваторії на горі Ла Сілла у Чилі» , - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє газета, астрономи з університету Геррдфоршира, Відкритого університету та Університету ім. королеви Мері у Лондоні, знайшли дві планети поблизу зірки червоного карлика GJ 887, який знаходиться за 11 світлових років від Землі.
Фото: ESO
Астрономи заявляють, що планета GJ 887c обертається навколо свої зірки за 21,8 дня, а GJ 887b за 9,3.
Маса кожної планети перевищує масу Землі, проте менша за масу Урана й Нептуна.
Водночас вчені не впевнені, що на нововиявлених планетах існує вода, адже температура на їхній поверхні може коливатися в районі 70 градусів Цельсія.