Астрономи виявили дві нові екзопланети - більші та гарячіші за Землю

Група астрономів із трьох британських університетів знайшли у Всесвіті дві нові планети GJ 887b та GJ 887c.

Про це повідомляє Mirror.

«Нові планети GJ 887b та GJ 887c були виявлені завдяки високоякісному 3,6-метровому телескопу Європейської південної обсерваторії на горі Ла Сілла у Чилі» , - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє газета, астрономи з університету Геррдфоршира, Відкритого університету та Університету ім. королеви Мері у Лондоні, знайшли дві планети поблизу зірки червоного карлика GJ 887, який знаходиться за 11 світлових років від Землі.

Фото: ESO

Астрономи заявляють, що планета GJ 887c обертається навколо свої зірки за 21,8 дня, а GJ 887b за 9,3.

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Маса кожної планети перевищує масу Землі, проте менша за масу Урана й Нептуна.

Водночас вчені не впевнені, що на нововиявлених планетах існує вода, адже температура на їхній поверхні може коливатися в районі 70 градусів Цельсія.