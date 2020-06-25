NASA вже вдруге відкладає запуск місії на Марс

Національне управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) планує запустити місію Mars-2020 22 липня.

Про це йдеться у блозі американського відомства.

«NASA та (компанія – ред.) United Launch Alliance наразі планують запустити місію на Марс у середу 22 липня через затримку у зв’язку з проблемами інкапсуляції космічного корабля», - йдеться у блозі.

У відомстві запевнили, що з самим космічним кораблем усе добре.

Зазначається, що новий запуск ракети Atlas V, яка повинна відправити місію Mars-2020 на червону планету, запланований на космодромі у Флориді о 09:35 за місцем часом.

Як повідомляє портал Space, спочатку NASA планувала відправити місію Mars-2020 17 липня, але через проблеми з обладнанням її було відтерміновано до 20 липня.

NASA планує, в рамках місії на Марс, відправити марсохід і гелікоптер для дослідження червоної планети.

Фото: NASA / Christian Mangano