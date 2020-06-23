Китай завершив створення власної системи супутникової навігації BeiDou

Китай успішно вивів на орбіту штучний супутник, завершивши створення у космосі власної системи глобальної навігації.

Про це пише Xinhua.

“Китай запустив останній супутник системи супутникової навігації BeiDou (BDS) із центру запуску супутників Січан на південному заході Китаю, завершивши розгортання власної глобальної системи навігації”, - йдеться у матеріалі.

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Зазначається, що запущений сьогодні супутник став 55-им у родині BeiDou, що китайською мовою значить “Велика ведмедиця”. На орбіту його вивела ракета-носій Long March-3B.

У центрі контролю за польотами наголосили, що запуск був повністю успішним та став 336-им для ракет цієї серії.