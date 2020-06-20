Пекін звинуватив двох канадців у шпигунстві

Китайські прокурори висунули звинувачення у шпигунстві двом громадянам Канади на тлі напруги з Оттавою через затримання фінансового директора китайської корпорації Huawei Менг Ванжу у Канаді на запит США.

Про це повідомляє AP.

«У п’ятницю китайські прокурори висунули звинувачення у шпигунстві двом арештованим громадянам Канади, у спробі натиснути на Канаду відмовити США в екстрадиційному запиті щодо співробітника Huawei, яка нині перебуває під домашнім арештом у Ванкувері», - йдеться у повідомленні.

Прокуратура Пекіна звинувачує Майкла Ковріга у шпигунстві для отримання розвідувальних даних державної таємниці, а прокурори у місті Дандонг звинувачують Майкла Спавора у шпигунстві на користь іноземної компанії й незаконної передачі даних, що становлять державну таємницю.

Обидва чоловіки перебували у китайських СІЗО впродовж 18 місяців після того, як їх було затримано невдовзі після арешту фінансового директора китайської корпорації Huawei Менг Ванжу у Канаді на запит США.

Зазначається, що Пекін завжди заперечував зв'язок між цими затриманнями.

Як повідомлялося, фінансового директора китайської корпорації Huawei Менг Ванжу затримали на екстрадиційний запит США у грудні 2018 року в аеропорту Ванкувера. Згодом її звільнили під заставу в 10 млн дол. За умовами домашнього арешту, жінка зобов’язана завжди носити GPS-передавач, а також оплачувати витрати, пов'язані з поліційним наглядом за нею.

У США Ванжу підозрюють у шахрайстві й намаганні переконати банківські установи порушити американські санкції проти Ірану. Хоча Канада ніколи не запроваджувала таких обмежень проти Ірану, суд дійшов висновку, що тут ідеться саме про шахрайство, яке карається й канадським законодавством.