Телескоп Hubble зняв "галактику зіркових вибухів"

Телескоп Hubble зробив знімок галактики PLCK G045.1+61.1, яку астрономи називають «галактикою зіркових вибухів».

Про це повідомляється на сайті обсерваторії.

«Завдяки космічному телескопу Hubble NASA/ESA, ми стали свідками галактики зіркових вибухів, формально відомої як PLCK G045.1 + 61.1, у найдрібніших деталях», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, галактика виглядає як «розсип червонуватих крапок, що гравітаційно лінзується скупченням більш близьких галактик», які також можна роздивитися на зображенні.

Гравітаційне лінзування виникає тоді, коли велике скупчення матерії, наприклад, галактичний кластер, знаходиться між спостерігачем і далеким джерелом світла. Оскільки простір спотворюється масивним обʼєктом, світло від віддаленого обʼєкта згинається. Цей ефект вперше передбачив Альберт Ейнштейн у своїй Загальній теорії відносності.

З 2009 по 2013 роки обсерваторія Планк проводила широкомасштабні дослідження неба. Під час цих спостережень, проведених разом з Космічною обсерваторією Гершеля, обсерваторія Планк знайшла кілька найяскравіших галактик з великими гравітаційними лінзами і червоним зміщенням.

Фото: spacetelescope.org