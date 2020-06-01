Hubble показав зоряне скупчення, що нагадує сніжинки

Телескоп Hubble показав кулясте зоряне скупчення NGC 6441 за 13 тисяч світлових років від Чумацького шляху.

Про це повідомляється на сайті самого телескопу.

"Майже як сніжинки, зоряне скупчення NGC 6441 мирно сяє у нічному небі за майже 13 тисяч світлових років від центру галактики Чумацький Шлях", - йдеться у повідомленні.

Проте наразі дуже важко встановити скільки саме зірок знаходяться у такого скупчення.

За попередніми оцінками, маса зірок у 1,5 млн більша маси Сонця. Таким чином NGC 6441 є найбільш масивним і світляним зоряним скупченням у Чумацькому шляху.

Зазначається, що на даний час відомо про 150 зоряних скупчень у галактиці Чумацький шлях.

Як повідомлялося, міжнародна група астрономів виявила галактику R5519 за близько 11 мільярдів світлових років від Землі.

Фото: ESA/Hubble & NASA, G. Piotto