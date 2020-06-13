Зонд NASA надіслав перші зображення двох найближчих до Сонця зірок

Зонд NASA надіслав перші зображення двох найближчих до Сонця зірок

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Укрінформ
Міжпланетний космічний зонд NASA відправив на Землю перші знімки двох найближчих до Сонця зірок — Проксима Центавра та Вольф 359.

Про це повідомляється на сайті NASA.

"Протягом 22-23 квітня космічний зонд зняв за допомогою телескопічної камери далекої дальності декілька найближчих зірок, Проксима Центавра та Вольф 359, показавши їх з іншого ракурсу, ніж ми бачимо їх з Землі", - йдеться у повідомленні.

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Вчені давно використовують так званий паралакс-ефект, який полягає у тому, що зірка зміщується у просторі, коли на неї дивляться з різних місць.

Завдяки цьому дослідженню астрономи прагнуть точніше визначити відстань між зірками та іншими космічними об'єктами.

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