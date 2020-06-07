Знайдені максимально точні копії Сонця і Землі

У 3000 світлових років від Землі біля зірки сонячного типу виявлена екзопланета земного типу і на практично такий же орбіті.

Про це повідомляє Naked Science.

Астрономам з німецького Інституту досліджень Сонячної системи Товариства Макса Планка вдалося виявити першу потенційно населену планету, розташовану в системі зірки сонячного типу.

ґжовтий карлик Kepler-160, що знаходиться на відстані трохи більше 3100 світлових років, має масу в 0,9 маси Сонця, радіус - 1,1 його радіуса, а світність практично така ж, як у Сонця.

Досі були відомі дві екзопланети, обидві істотно більші Землі і на занадто близьких до зірки орбітах: судячи з усього, це спопелілі, розпечені світи. Однак у новій статті , опублікованій в журналі Astronomy & Astrophysics, Рене Хеллер (René Heller) і його колеги повідомляють про ще двох кандидатів, на присутність яких вказують відхилення в русі відомих планет.

Одна з них, гігантська Kepler-160d, не проходить на тлі диска своєї зірки, тому не була помічена в даних попередніх спостережень. Але куди цікавішою виявилася інша - KOI-456.04, радіус якої оцінюється всього в 1,9 радіуса Землі, причому повний оберт навколо Землі вона робить за 378 діб. Таким чином, KOI-456.04 дивно близька до нашого звичного світу і сама по собі, і за характеристиками своєї зірки. За словами астрономів, до сих пір не було відомо жодної подібної далекої системи.

З понад 4000 з відомих на сьогодні екзопланет більшість - газові гіганти, подібні до Юпітера або Нептуна. «Суперземель» - планет земного типу, які масою перевищують нашу не більше ніж в 10 разів - відкрито лише кілька десятків.

фото: M. Weiss/CfA