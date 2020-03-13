Астрономи виявили екзопланету, на якій дощ йде із розплавленого заліза

Дослідники з Університету Женеви виявили гарячу екзопланету, на якій йде дощ із розплавленого заліза.

Про це повідомляє Європейська південна обсерваторія.

Планету назвали WASP-76b. Вона розташовується за 640 світлових років від Землі.

Планета завжди повернута однією стороною до своєї зірки. Температура на «денній стороні» підіймається до 3000°C. Через таку температуру молекули поділяються на атоми, а залізо на поверхні починає випаровуватись.

На «нічній стороні» планети температура досягає до 1500 °C. Різниця температур призводить до сильних вітрів, які переносять випароване залізо з теплої сторони на холодну. Так, залізо охолоджується та випадає на поверхню як дощ.