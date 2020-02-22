Астрономи відкрили планету, яка здійснює оберт навколо зірки за 18 годин

Астрономи з Університету Уорвік виявили екзопланету, що здійснює повний оберт навколо своєї зірки за дуже короткий період - 18 годин.

Про це повідомляється на сайті університету.

"Астрономи з Університету Уорвік виявили екзопланету, що здійснює оберт навколо зірки всього протягом 18 годин, що є найкоротшим орбітальним періодом, котрий коли-небудь фіксувався для планети такого типу", - йдеться у повідомленні.

Планета, що отримала назву NGTS-10b, знаходиться на відстані тисячі світлових років від Землі.

Як повідомляється, вона подібна за розмірами та складом до Юпітера у нашій Сонячній системі, але температура цього небесного тіла набагато вища.

Виявлена планета розташовується до своєї зірки у 27 разів ближче, ніж Меркурій, найближчий до Сонця у нашій системі. Такі близькі до материнської зірки планети відносять класу так званих гарячих юпітерів. За словами дослідників, виявлена планета приливно пов'язана зі світилом, тому на одній з її сторін температура завжди вище 1000 градусів Цельсія.

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Зірка, навколо якої обертається планета, приблизно на 30% менша за Сонце та на тисячу градусів холодніша за нього. Спостереження, здійснені вченими, показали, що NGTS-10b на 20% більша за Юпітер, а маса її у два рази більша.

"Незважаючи на те, що вважається, що "гарячі юпітери" з коротким орбітальним періодом (менше 24 годин) легше знайти через великі розміри й часті транзити, вони дуже рідкісні. З сотень "гарячих юпітерів", відомих на даний момент, тільки у семи орбітальний період менше одного дня", - заявив провідний автор дослідження доктор Джеймс МакКормак.