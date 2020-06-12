Twitter заблокував понад 32 тисячі акаунтів із РФ, Туреччини та Китаю через підозру у пропаганді

Соціальна мережа Twitter заблокувала понад 32 тис. облікових записів, що походять із Росії, КНР та Туреччини, через підозру у пропаганді.

Про це повідомляється у блозі компанії.

«Сьогодні ми вносимо 32 242 акаунти в архів інформаційних операцій, пов'язаних із державами. Вони включають три окремі групи операцій, які ми приписуємо Китайській Народній Республіці, Росії і Туреччині. Кожен обліковий запис і фрагмент вмісту, пов’язаний з цими операціями, назавжди видалено зі служби», - йдеться у публікації.

Як зазначається у блозі, акаунти були заблоковані через різні порушення політики маніпуляції Twitter.

Twitter також ідентифікувала 23 750 активних облікових записів, які створювали контент, сприятливий для КНР. Ще 150 тис. акаунтів використовувалися для ретвіту цього контенту. Акаунти «поширювали геополітичні розповіді, сприятливі для Комуністичної партії Китаю».

1 152 облікових записи з Росії займалися політичною пропагандою всередині країни. Стверджується, що мережа акаунтів робила репости заради політичних цілей, зокрема просування політсили «Єдина Росія».

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Також компанія виявила 7 340 акаунтів, які використовували скоординовану несанкціоновану діяльність, що в першу чергу була орієнтована на внутрішню аудиторію в Туреччині. Як зазначається, низка фейкових та скомпрометованих облікових записів використовувалася для посилення політичного контенту, сприятливого для владної політичної «Партії справедливості та розвитку» та підтримки президенту Реджепу Тайїпу Ердогану.