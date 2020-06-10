Хакери зламали 300 тисяч акаунтів користувачів Nintendo

Хакери отримали доступ до даних 300 тисяч акаунтів користувачів Nintendo.

Про це повідомляє CNN.

"Загалом 300 тисяч облікових записів Nintendo були зламані з початку квітня…", - йдеться у повідомленні.

Раніше у квітні компанія заявляла про 160 тисяч зламаних облікових записів, але 9 червня оновила ці цифри до 300 тисяч.

Як зазначається, хакери змогли побачити дату народження людей, країну чи регіон та адреси електронної пошти користувачів. Вони також могли отримати доступ до платіжних послуг, пов’язаних з цими акаунтами, включаючи рахунки PayPal або кредитні картки для придбання предметів на платформі Nintendo.

Nintendo пообіцяла відшкодувати потерпілим користувачам фінансові втрати.

Компанія оголосила про додаткові заходи безпеки для запобігання подібним кіберінцидентам у майбутньому.

Як відомо, Nintendo Co., Ltd — це японська багатонаціональна компанія споживчої електроніки та відеоігор зі штаб-квартирою в Кіото, Японія. Nintendo — один з найбільших у світі виробник відеоігор за ринковою капіталізацією.