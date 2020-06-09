Канада відклала розбудову 5G-інтернету через пандемію

Аби не відволікати операторів мобільного зв’язку від реагування на COVID-19, канадський уряд вирішив на пів року відкласти аукціон з розподілу частот 5G.

Про це заявили у міністерстві інновацій, науки та промисловості Канади.

“Міністр інновацій, науки та промисловості Канади Навдіп Бейнс оголошує про відкладення на 6 місяців аукціону з розподілу частот 3500 MHz та пов’язаних із ним ключових термінів, аби дати змогу телекомунікаційним компаніям зосередитися на наданні важливих послуг канадцям протягом пандемії COVID-19”, - йдеться у поширеному пресрелізі.

Зазначається, що згідно з новим розкладом, аукціон, який мав відбутися наприкінці цього року, тепер пройде 15 червня 2021-го. “Уряд Канади й надалі стежитиме за впливом COVID-19 на телекомунікаційну індустрію та залишатиметься відкритим до внесення подальших змін до розкладу проведення частотних аукціонів за потреби”, - наголосили у відомстві.

Попередній державний аукціон на частоти 600MHz, що пройшов у квітні минулого року, приніс державній скарбниці майже 3,5 млрд дол. Канади (понад $2,5 млрд).

Саме частоти у діапазоні 3500 та 3800 MHz вважаються у всьому світі основними для впровадження технології 5G.

Як повідомляв Укрінформ, у Швеції активували першу в країні загальнодоступну мережу мобільного зв'язку 5G.