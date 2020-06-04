SpaceX відправить ще більше інтернет-супутників Starlink у космос

Компанія Ілона Маска SpaceX запланувала запуск ракети Falcon 9 з черговою партією інтернет-супутників системи Starlink.

Про це йдеться у Twitter SpaceX.

Запуск зі стартового комплексу на мисі Канаверал запланований на 3 червня о 9:25 p.m. EDT (4:25 за київським часом). За прогнозом компанії є 60% що погода не завадить запуску.

Резервна дата старту 4 червня о 9:03 p.m. EDT (4:03 за київським часом).

Standing down from the Starlink mission, due to tropical storm Arthur, until after launch of Crew Demo-2 — SpaceX (@SpaceX) May 18, 2020

Ракета-носій Falcon 9, яка цього разу виведе на орбіту Землі 60 інтернет-супутників системи Starlink, до цього використовувалася у місію Telstar 18 VANTAGE в вересні 2018 року, місії Iridium-8 в січні 2019 року і двох запусках Starlink в травні 2019 року і в січні 2020 року.

За 12 хвилин після запуску Falcon 9 має приземлитися на платформу "Просто прочитай інструкцію" в Атлантичному океані. Через 45 хвилин після старту, судна SpaceX в Атлантичному океані зловлять дві половини обтікача ракети Falcon 9.

На орбіті Землі інтернет-супутники Starlink будуть використовувати свої бортові іонні двигуни, щоб переміститися на робочу висоту в 550 км над планетою.

Зараз на орбіті Землі вже знаходяться 420 інтернет-супутників Starlink. Gовномасштабну мережу інтернет-супутників має забезпечити глобальне інтернет-покриття на всій планеті.