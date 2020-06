SpaceX відправить ще більше інтернет-супутників Starlink у космос

Про це йдеться у Twitter SpaceX.

Запуск зі стартового комплексу на мисі Канаверал запланований на 3 червня о 9:25 p.m. EDT (4:25 за київським часом). За прогнозом компанії є 60% що погода не завадить запуску.

Резервна дата старту 4 червня о 9:03 p.m. EDT (4:03 за київським часом).

Standing down from the Starlink mission, due to tropical storm Arthur, until after launch of Crew Demo-2