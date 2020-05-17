SpaceX перенесла запуск партії інтернет-супутників через негоду

Через негоду компанія SpaceX перенесла черговий запуск на орбіту партії з 60 супутників для створення інтерент-покриття Starlink.

Про це повідомляє Інтерфакс.

Через негоду було скасовано старт ракети-носія Atlas V з надсекретних безпілотним кораблем багаторазового використання X-37B Космічного командування ВПС США. Він повинен був також доставити на орбіту супутники Starlink.

"У зв'язку з конфліктом інтересів на космодромі запуск супутників Starlink планується здійснити в понеділок о 03:32 за часом Східного узбережжя США", - повідомили в SpaceX.

Як повідомлялося, 23 квітня SpaceX успішно вивела на орбіту чергові 60 інтернет-супутників Starlink, довівши орбітальне угруповання до 420 космічних апаратів. Нині компанія SpaceX є найбільшим супутниковим оператором у світі.