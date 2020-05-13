Політати на Crew Dragon і пристикуватися до МКС - SpaceX випустила гру
Про це повідомляє The Verge.
"SpaceX випустила новий онлайн-симулятор, який дозволяє користувачам спробувати свої сили в ручному стикуванні з МКС за допомогою елементів управління Crew Dragon. Спойлер: насправді це дуже важко", - йдеться у повідомленні.
Simulator of Crew Dragon docking with @space_station → https://t.co/vVqJfnbuNC pic.twitter.com/ZH3bkT0DhM— SpaceX (@SpaceX) May 12, 2020
Симулятор використовує справжній інтерфейс корабля. Метою гравця є максимально точно наблизитися до МКС і зістикуватися з нею.
SpaceX попереджає, що для перемоги у грі необхідно багато терпіння.
This is hard! I love it!— Chris B - NSF (@NASASpaceflight) May 12, 2020
And it was all going so well.....😂
No amount of C'MON TARS is going to save me here. pic.twitter.com/GBBjySLbP5
Зазначається, що в реальності справжнім космонавтам Crew Dragon не потрібно буде вручну зістиковуватися з МКС, оскільки це робиться автоматично. Тим не менш, усі космонавти навчаються цьому, щоб у разі необхідності взяти на себе контроль над кораблем.
Фото з сайту theverge.com