Застосунок для моніторингу COVID-19 установили більше мільйона французів
Про це повідомив державний секретар уряду Франції з питань цифровізації Седрік О.
StopCovid, запроваджений французьким урядом, є доступним онлайн з 2 червня. Його можна безкоштовно завантажити на сервісах App Store та Google Play.
Використання додатку - виключно на добровільних засадах - схвалила Національна комісія з інформатизації та свобод, визнавши, що він не порушує права людини.
Застосунок інформує користувача про перебування поблизу людей, які інфіковані коронавірусом. Утім, це можливо за умови, що вони теж мають активований StopCovid і заявили про себе як про носіїв коронавірусу.
Важливо, що власники мобільних приладів у відкритому доступі ідентифікуються за псевдонімами, а дані геолокації та персональна інформація не зберігаються.
З початку епідемії у Франції підтверджено 153 997 випадків COVID-19, у тому числі 29 155 летальних. 70 842 пацієнти одужали.
У країні до 21 червня триває другий етап національної стратегії виходу з карантину.