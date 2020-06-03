На космодром повернулася ракета Falcon 9, яка відправила астронавтів на МКС

На космодром повернулася ракета Falcon 9, яка відправила астронавтів на МКС

Фото
Укрінформ
Плавуча платформа, на яку в океані приземлилася перша ступінь ракетоносія Falcon 9, успішно повернулася на мис Канаверал (Флорида, США), де розташований Космічний центр імені Кеннеді.

Про це у Twitter повідомила компанія SpaceX.

"Після запуску на орбіту астронавтів Боба Бенкена й Дугласа Герлі на кораблі Crew Dragon, (перша ступінь – ред.) ракети Falcon 9 приземлилася на борту платформи й повернулася до порту на мисі Канаверал", - зазначається в повідомленні.

Допис супроводжується фотографіями, де зафіксовано момент приземлення ракети на плавучу платформу, а також процес її транспортування.

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Як повідомляв Укрінформ, минулої суботи з космодрому на мисі Канаверал стартував космічний корабель Crew Dragon. Це був перший за останні дев'ять років старт з екіпажем на борту з території США.

Астронавти вже наступного дня успішно досягли Міжнародної космічної станції.

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