Корабель Crew Dragon успішно зістикувався з МКС
Пряму трансляцію можна подивитися на сайті NASA.
У SpaceX у Twitter підтвердили стикування. «Стикування підтверджено - Crew Dragon прибув на МКС», - наголошується в повідомленні.
Docking confirmed – Crew Dragon has arrived at the @space_station! pic.twitter.com/KiKBpZ8R2H— SpaceX (@SpaceX) May 31, 2020
Після перевірок астронавти Дуглас Герлі та Боб Бенкен зійдуть на борт МКС о 19:45 за Києвом, а пізніше відбудеться урочиста церемонія привітання.
Docking confirmed! @AstroBehnken and @Astro_Doug officially docked to the @Space_Station at 10:16am ET: pic.twitter.com/hCM4UvbwjR— NASA (@NASA) May 31, 2020
Як повідомлялося, американська компанія SpaceX, яку заснував Ілон Маск, у співпраці з NASA здійснили запуск пілотованого корабля Falcon 9 з капсулою Crew Dragon, він доставив двох астронавтів на Міжнародну космічну станцію. Астронавти NASA Даглас Харлі і Роберт Бенкен проведуть на орбіті три місяці, а потім на тому ж кораблі повернуться додому.
Фото: NASA