Корабель Crew Dragon успішно зістикувався з МКС

Пілотований космічний корабель Crew Dragon здійснив стикування з Міжнародною космічною станцією.

Пряму трансляцію можна подивитися на сайті NASA.

У SpaceX у Twitter підтвердили стикування. «Стикування підтверджено - Crew Dragon прибув на МКС», - наголошується в повідомленні. Docking confirmed – Crew Dragon has arrived at the @space_station! pic.twitter.com/KiKBpZ8R2H — SpaceX (@SpaceX) May 31, 2020

Після перевірок астронавти Дуглас Герлі та Боб Бенкен зійдуть на борт МКС о 19:45 за Києвом, а пізніше відбудеться урочиста церемонія привітання.

Як повідомлялося, американська компанія SpaceX, яку заснував Ілон Маск, у співпраці з NASA здійснили запуск пілотованого корабля Falcon 9 з капсулою Crew Dragon, він доставив двох астронавтів на Міжнародну космічну станцію. Астронавти NASA Даглас Харлі і Роберт Бенкен проведуть на орбіті три місяці, а потім на тому ж кораблі повернуться додому.

Фото: NASA