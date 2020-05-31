Корабель Crew Dragon успішно зістикувався з МКС

Корабель Crew Dragon успішно зістикувався з МКС

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Укрінформ
Пілотований космічний корабель Crew Dragon здійснив стикування з Міжнародною космічною станцією.

Пряму трансляцію можна подивитися на сайті NASA.

Після перевірок астронавти Дуглас Герлі та Боб Бенкен зійдуть на борт МКС о 19:45 за Києвом, а пізніше відбудеться урочиста церемонія привітання.

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Як повідомлялося, американська компанія SpaceX, яку заснував Ілон Маск, у співпраці з NASA здійснили запуск пілотованого корабля Falcon 9 з капсулою Crew Dragon, він доставив двох астронавтів на Міжнародну космічну станцію. Астронавти NASA Даглас Харлі і Роберт Бенкен проведуть на орбіті три місяці, а потім на тому ж кораблі повернуться додому.

Фото: NASA 

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