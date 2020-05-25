Укртелеком порахував, де найбільше користувалися інтернетом на карантині

Споживання інтернет-трафіку на мережі ПАТ "Укртелеком" залишається на підвищеному рівні попри часткове послаблення в країні карантинних заходів.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

"Тенденція в активному споживанні інтернет-трафіка абонентами, підключеними до інтернету за різними технологіями, зберігається і після оголошеного послаблення карантину. За останні два місяці домашні користувачі оптичного інтернету, підключені до мережі інтернет за технологією GPON, щодоби споживали в середньому до 8-9 Гбайт з піковими навантаженнями до 10-11 Гбайт", - повідомили в Укртелекомі.

Найактивніше інтернетом користувалися у Києві, Вінницькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Кіровоградській, Миколаївській та Харківській областях. Водночас, користувачі, підключені до мережі інтернет за технологією ADSL, у середньому споживали 4 Гбайта, VDSL - понад 7 Гбайт.

Читайте також: Укртелеком здійснив перші підключення у спільному проєкті зі словенською Iskratel

Як повідомляв Укрінформ, на початку карантину кожен домашній користувач інтернету від Укртелекому у середньому споживав 4,3 Гбайт трафіку, що майже на 30% більше, ніж до оголошення карантину.

Сьогодні інтернетом від Укртелекому користуються у 2430 населених пунктах України. Оператор продовжує реалізовувати проєкти з розширення географії інтернет-послуг, зокрема роботи з будівництва оптики тривають у сотнях населених пунктах країни.