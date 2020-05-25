Укртелеком порахував, де найбільше користувалися інтернетом на карантині
Про це повідомили в пресслужбі компанії.
"Тенденція в активному споживанні інтернет-трафіка абонентами, підключеними до інтернету за різними технологіями, зберігається і після оголошеного послаблення карантину. За останні два місяці домашні користувачі оптичного інтернету, підключені до мережі інтернет за технологією GPON, щодоби споживали в середньому до 8-9 Гбайт з піковими навантаженнями до 10-11 Гбайт", - повідомили в Укртелекомі.
Найактивніше інтернетом користувалися у Києві, Вінницькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Кіровоградській, Миколаївській та Харківській областях. Водночас, користувачі, підключені до мережі інтернет за технологією ADSL, у середньому споживали 4 Гбайта, VDSL - понад 7 Гбайт.
Як повідомляв Укрінформ, на початку карантину кожен домашній користувач інтернету від Укртелекому у середньому споживав 4,3 Гбайт трафіку, що майже на 30% більше, ніж до оголошення карантину.
Сьогодні інтернетом від Укртелекому користуються у 2430 населених пунктах України. Оператор продовжує реалізовувати проєкти з розширення географії інтернет-послуг, зокрема роботи з будівництва оптики тривають у сотнях населених пунктах країни.