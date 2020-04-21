Укртелеком здійснив перші підключення у спільному проєкті зі словенською Iskratel

ПАТ "Укртелеком" розпочало підключення до оптичного інтернету в межах спільного інвестиційного проєкту зі словенським постачальником рішень для провайдерів послуг Iskratel і словенським SID Bank.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Першими абонентами, що отримали доступ до швидкісного «оптичного» інтернету в межах нового проєкту з розбудови мультисервісної телекоммережі, стали мешканці Харківщини. Уже зараз у селі Просяне Нововодолазького району Харківської області, де раніше інтернету не було взагалі, його мешканці вперше підключаються до оптики", - йдеться в повідомленні.

Фахівці Укртелекому налагодили доставку роутерів усім бажаючим, і тепер мешканці цього населеного пункту мають можливість користуватися оптичним доступом до мережі на швидкостях до 200 Мбіт/с, інтернет-телефонією та інтерактивним телебаченням за бажанням.

Зазначається, що Укртелеком разом з європейськими партнерами - компанією Iskratel і словенським банком розвитку SID Bank - підписали новий договір з розвитку мереж волоконно-оптичного інтернету (GPON) у сільській місцевості України.

Проєкт розраховано на два роки, він охоплює понад 200 населених пунктів у 13 областях країни. Загальні інвестиції в проєкт будівництва мережі становлять близько 200 млн грн.

Загалом роботи ведуться в понад 170 населених пунктах, вже прокладено більше 160 км волоконо-оптичного кабелю. Підключення нових абонентів здійснюється з дотриманням необхідних заходів безпеки в період карантину.

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Як повідомлялось, ПАТ «Укртелеком» – одна з найбільших телекомунікаційних компаній в Україні. Зокрема, компанія є лідером серед провайдерів фіксованого інтернету, має найширше покриття. З 2013 року Укртелеком» приєднався до бізнесів SCM, що контролюється Рінатом Ахметовим.

Iskratel – провідний європейський постачальник рішень для провайдерів послуг, операторів телекоммереж і урядів. Будучи піонером в області програмно-обумовленого доступу, Iskratel прокладає шлях до дезагрегованої хмарної інфраструктури, що забезпечує економію сукупної вартості володіння. Iskratel має власні центри розвитку і виробничі центри в 30 локаціях, які обслуговують клієнтів у понад 50 країнах світу.

SID Bank, Inc. – правонаступник Словенської експортної корпорації, Любляна, яку було засновано 22 жовтня 1992 року. SID Банк працює як експортно-кредитний банк, а також як уповноважений словенський експортно-кредитний орган (ЕКА).