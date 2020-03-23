Укртелеком та словенська Iskratel проводитимуть інтернет в українські села

ПАТ "Укртелеком" домовився зі словенським постачальником рішень для провайдерів послуг - ТОВ Iskratel про новий проєкт розвитку мереж волоконно-оптичного інтернету в сільській місцевості в Україні.

Про це повідомляється на сайті "Укртелеком".

"Укртелеком, разом з європейськими партнерами – компанією Iskratel і словенським банком розвитку SID Bank, підписали новий договір з розвитку мереж волоконно-оптичного інтернету (GPON) у сільській місцевості України. Проєкт розраховано на два роки, він охоплює понад 200 населених пунктів у 13 областях країни. Загальні інвестиції в проєкт будівництва мережі складають близько 200 млн грн", - йдеться в повідомленні.

У результаті будівництва нової мережі, сотні тисяч мешканців сіл Вінницької, Хмельницької, Дніпропетровської, Запорізької, Одеської, Полтавської, Миколаївської, Сумської, Рівненської, Херсонської, Харківської, Черкаської, Луганської областей отримають можливість доступу до інтернету на швидкості до 1 Gbit/сек, цифрового інтерактивного телебачення та інших сервісів. Проєкт охоплює населені пункти, в більшості з яких раніше не було інтернету від жодного з операторів.

Новий проєкт став продовженням довгострокової співпраці компаній Укртелеком й Iskratel у розвитку високошвидкісних оптичних мереж доступу. В ході його реалізації буде прокладено понад 2000 км волоконно-оптичних ліній зв'язку та встановлено сучасне комутаційне обладнання, зібране в Словенії на виробничих центрах Iskratel.

"Нова GPON-мережа Укртелекому дасть можливість підключення до оптичного інтернету десяткам тисяч громадян", - зазначили в "Укртелеком".

ПАТ «Укртелеком» – одна з найбільших телекомунікаційних компаній в Україні. Зокрема, "Укртелеком" є лідером серед провайдерів фіксованого інтернету, має найширше покриття. З 2013 року ВАТ «Укртелеком» приєднався до бізнесів SCM.

ТОВ Iskratel – провідний європейський постачальник рішень для провайдерів послуг, операторів телекоммереж і урядів. Широкосмугові рішення Iskratel орієнтовані на обидві сторони рівняння: сімейство продуктів SI3000 забезпечує перспективних операторів передовою в галузі щільністю і універсальністю розгортання, в той час як абонентське обладнання Innbox гарантує гігабітне підключення і чудовий користувальницький досвід. Будучи піонером в сфері програмно-обумовленого доступу, Iskratel прокладає шлях до дезагрегованої хмарної інфраструктури, що забезпечує відчутну економію сукупної вартості володіння. Iskratel володіє власними системами розвитку і виробничими центрами в 30 локаціях, які обслуговують клієнтів у понад 50 країнах світу.

SID Bank, Inc. – правонаступник Словенської експортної корпорації, Любляна, яку було засновано 22 жовтня 1992 року як спеціальну фінансову установу приватного права для експортного страхування та фінансування. SID Банк працює як експортно-кредитний банк, а також як уповноважений словенський експортно-кредитний орган (ЕКА), який надає від імені та за рахунок Республіки Словенія неринкове страхування та Програму вирівнювання процентів (IREP). Наприкінці 2006 року компанія придбала ліцензію Банку Словенії і була перетворена в спеціалізований банк для сприяння експорту та розвитку.