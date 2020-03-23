lifecell надав медикам безкоштовний зв'язок та інтернет до кінця квітня

Мобільний оператор lifecell надав медпрацівникам, які надають первинну медичну допомогу, можливість отримали безкоштовний мобільний зв’язок та мобільний інтернет до кінця квітня.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі мобільного оператора.

"Безкоштовні 20 ГБ та 1500 хвилин для медиків. Якщо ви абонент lifecell і надаєте первинну медичну допомогу, наберіть *440*3# та очікуйте підтвердження реєстрації запиту", - йдеться в повідомленні.

При цьому, наголосили в lifecell, номер обов`язково має бути зареєстрований в електронній системі охорони здоров'я. Адже контакт буде верифікуватися Національною службою здоров'я України.

Після підтвердження НСЗУ номера абонента, медпрацівник отримає свої бонуси, які можна використати до 30 квітня. Тарифний план абонента при цьому не змінюється.

Для отримання послуги можна також заповнити електронну форму.

Хвилини та гігабайти будуть нараховані за кілька днів після перевірки. Про це медпрацівника повідомлять SMS.

Як зазначили в lifecell, наразі хвилини та гігабайти нараховані вже майже 6000 медичних працівників по всій Україні, вони отримали відповідні СМС.