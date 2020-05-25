Китай планує у липні відправити марсохід для вивчення червоної планети

Китайська аерокосмічна науково-технічна корпорація (КАНТК) планує у липні цього року відправити марсохід на Марс для дослідження червоної планети.

Про це йдеться у заяві корпорації, повідомляє AFP.

«Цей великий проєкт (місія на Марс – ред.) вже просувається, ми плануємо його запустити у липні», - заявили у КАНТК.

Як повідомляє AFP, китайська місія Tianwen буде виведена на орбіту, а вже звідти на Марс відправлять марсохід для дослідження й аналізу його поверхні.

Очікується, що для подолання відстані у близько 55 мільйонів кілометрів між Землею й Марсом марсоходу знадобиться кілька місяців.

Раніше планувалося здійснити запуск місії Tianwen цього року, проте не було відомо, коли саме це відбудеться.

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Як відомо, Пекін інвестував мільярди доларів у різні космічні програми, аби наздогнати США та підкреслити свій статус потужного гравця у світі. Сама ж місія на Марс є одним із багатьох проєктів для Китаю, адже країна планує збудувати власну космічну станцію й відправити астронавтів на Місяць до 2022 року.