NASA показало новий знімок Юпітера
Фото
Укрінформ
Станція "Юнона" передала на Землю новий дивовижний знімок Юпітера.
Як повідомляє NASA, станція зробила знімок під час зближення з планетою 10 квітня.
У цей час станція знаходилася на відстані 64 тисяч кілометрів від піку хмар Юпітера.
На знімку можна помітити смуги ураганів, які розташовуються в південній півкулі планети.
"Юнона" прибула на орбіту Юпітера 4 липня 2016 року. Апарат пробуде на орбіті планети ще кілька років і передаватиме на землю нові знімки.