NASA показало новий знімок Юпітера

Станція "Юнона" передала на Землю новий дивовижний знімок Юпітера.

Як повідомляє NASA, станція зробила знімок під час зближення з планетою 10 квітня.

У цей час станція знаходилася на відстані 64 тисяч кілометрів від піку хмар Юпітера.

На знімку можна помітити смуги ураганів, які розташовуються в південній півкулі планети.

Читайте також: Hubble зробив знімок середньої спіральної галактики

"Юнона" прибула на орбіту Юпітера 4 липня 2016 року. Апарат пробуде на орбіті планети ще кілька років і передаватиме на землю нові знімки.