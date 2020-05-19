Hubble зробив знімок середньої спіральної галактики

Телескоп Hubble Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) зробив знімок спіральної галактики NGC 5861.

Про це повідомляється на сайті американського відомства.

"Космічний телескоп Hubble від NASA зробив знімок гарної галактики NGC 5861, що знаходиться за близько 85 мільйонів світлових років від Землі", - йдеться у повідомленні.

В Управлінні додали, що ця галактика є середньою за розміром у порівнянні з іншими галактиками.

Зазначається, що у спіральній галактиці також спостерігаються дві зірки SN 1971D і SN 2017erp, що раптово збільшують свою світність у мільярди разів.

Як повідомлялося, наприкінці квітня телескоп Hubble Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) зробив два знімки розвалу комети C/2019 Y4 (ATLAS).

Фото: nasa.gov