Google оновить безпеку браузера Chrome

Google оновить безпеку браузера Chrome

Укрінформ
Компанія Google надасть велике оновлення для свого браузера Chrome, яке орієнтоване на підвищення безпеки для користувачів.

Про це компанія повідомляє у своєму пресрелізі, який має Укрінформ.

"Разом із забезпеченням надійного захисту ми прагнемо надати доступні, інтуїтивно зрозумілі і корисні елементи управління, щоб ви могли робити вибір, який підходить саме вам. Відучора ми почали розгортати нові інструменти і новий дизайн налаштувань конфіденційності та безпеки Chrome, щоб допомогти вам контролювати свою безпеку в Інтернеті", - повідомляється в релізі.

У компанії уточнили, що в оновленні:

  • спростили для розуміння і пошуку елементи управління, завдяки спрощеній мові і візуальним елементам;
  • з новою перевіркою безпеки в налаштуваннях ви можете швидко підтвердити безпеку роботи в Chrome;
  • у режимі інкогніто, куди люди заходять для більш приватного перегляду, Chrome не зберігає історію відвіданих сторінок, інформацію, введену у форми або файли cookie браузера;
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  • у користувачів з'явиться Нова іконка у вигляді головоломки для розширень на панелі інструментів. З цим доповненням також можна закріпити улюблені розширення на панелі інструментів;
  • розширений безпечний перегляд забезпечує більш попереджувальний і індивідуальний захист від фішингу, шкідливих програм та інших веб-загроз;
  • компанія запускає Secure DNS, функцію, призначену для підвищення безпеки та конфіденційності при перегляді веб-сторінок.

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