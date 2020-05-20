Google оновить безпеку браузера Chrome

Компанія Google надасть велике оновлення для свого браузера Chrome, яке орієнтоване на підвищення безпеки для користувачів.

Про це компанія повідомляє у своєму пресрелізі, який має Укрінформ.

"Разом із забезпеченням надійного захисту ми прагнемо надати доступні, інтуїтивно зрозумілі і корисні елементи управління, щоб ви могли робити вибір, який підходить саме вам. Відучора ми почали розгортати нові інструменти і новий дизайн налаштувань конфіденційності та безпеки Chrome, щоб допомогти вам контролювати свою безпеку в Інтернеті", - повідомляється в релізі.

У компанії уточнили, що в оновленні:

спростили для розуміння і пошуку елементи управління, завдяки спрощеній мові і візуальним елементам;

з новою перевіркою безпеки в налаштуваннях ви можете швидко підтвердити безпеку роботи в Chrome;

у режимі інкогніто, куди люди заходять для більш приватного перегляду, Chrome не зберігає історію відвіданих сторінок, інформацію, введену у форми або файли cookie браузера;