Google оновить безпеку браузера Chrome
Укрінформ
Компанія Google надасть велике оновлення для свого браузера Chrome, яке орієнтоване на підвищення безпеки для користувачів.
Про це компанія повідомляє у своєму пресрелізі, який має Укрінформ.
"Разом із забезпеченням надійного захисту ми прагнемо надати доступні, інтуїтивно зрозумілі і корисні елементи управління, щоб ви могли робити вибір, який підходить саме вам. Відучора ми почали розгортати нові інструменти і новий дизайн налаштувань конфіденційності та безпеки Chrome, щоб допомогти вам контролювати свою безпеку в Інтернеті", - повідомляється в релізі.
У компанії уточнили, що в оновленні:
- спростили для розуміння і пошуку елементи управління, завдяки спрощеній мові і візуальним елементам;
- з новою перевіркою безпеки в налаштуваннях ви можете швидко підтвердити безпеку роботи в Chrome;
- у режимі інкогніто, куди люди заходять для більш приватного перегляду, Chrome не зберігає історію відвіданих сторінок, інформацію, введену у форми або файли cookie браузера;
- у користувачів з'явиться Нова іконка у вигляді головоломки для розширень на панелі інструментів. З цим доповненням також можна закріпити улюблені розширення на панелі інструментів;
- розширений безпечний перегляд забезпечує більш попереджувальний і індивідуальний захист від фішингу, шкідливих програм та інших веб-загроз;
- компанія запускає Secure DNS, функцію, призначену для підвищення безпеки та конфіденційності при перегляді веб-сторінок.