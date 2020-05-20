У додатку Google з’явився “темний режим”

«Темний режим» у додатку Google доступний як для користувачів операційної системи Android, так і для iOS.

Про це заявили на сторінці відділу з пошуку компанії у Twitter.

«Розпочинаючи від сьогодні «темний режим» доступний для додатка Google на Android 10 та 12/13», - заявили у компанії.

Starting today & fully rolling out this week, dark mode is now available for the Google App on Android 10 and iOS 12/13. By default, the Google App will reflect your device’s system settings in Android 10 & iOS 13. If that’s set to a dark theme, the app will be in dark mode…. pic.twitter.com/ZqSD33ZhNt — Google SearchLiaison (@searchliaison) May 19, 2020

У Google додали, що «темний режим» стане доступний для усіх користувачів із вищезазначеними операційними системами впродовж цього тижня.

Зазначається, що додаток Google буде автоматично відображати налаштування пристроїв із операційними системами Android 10 та iOS 13. Таким чином, якщо «темний режим» вже вказаний у налаштуванні смартфона, то він автоматично з’явиться у додатку Google. Якщо ж користувач бажає мати інший режим у додатку, то він це може змінити у налаштуваннях самого додатку.