У додатку Google з’явився “темний режим”

У додатку Google з’явився “темний режим”

Укрінформ
«Темний режим» у додатку Google доступний як для користувачів операційної системи Android, так і для iOS.

Про це заявили на сторінці відділу з пошуку компанії у Twitter.

«Розпочинаючи від сьогодні «темний режим» доступний для додатка Google на Android 10 та 12/13», - заявили у компанії.

У Google додали, що «темний режим» стане доступний для усіх користувачів із вищезазначеними операційними системами впродовж цього тижня.

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Зазначається, що додаток Google буде автоматично відображати налаштування пристроїв із операційними системами Android 10 та iOS 13. Таким чином, якщо «темний режим» вже вказаний у налаштуванні смартфона, то він автоматично з’явиться у додатку Google. Якщо ж користувач бажає мати інший режим у додатку, то він це може змінити у налаштуваннях самого додатку.

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