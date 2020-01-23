WhatsApp отримав довгоочікуваний “темний режим”

Месенджер WhatsApp нарешті отримав довгоочікуваний “темний режим”, однак тільки для користувачів операційної системи Android.

Про це повідомляє портал The Next Web.

“WhatsApp нарешті отримав “темний режим” на телефонах, однак тільки для користувачів Android”, - йдеться у повідомленні.

За даними порталу, користувачам iPhone з операційною системою iOS потрібно буде ще трішки почекати.

Зазначається, що функція “темного режиму” нині лише доступна на бета-версії додатку самого месенджера.

Читайте також: У роботі WhatsАpp стався глобальний збій

Раніше, наприкінці грудня, стало відомо, що WhatsApp незабаром отримає довгоочікувану функцію “темний режим”.

Як повідомлялося, наприкінці листопада соціальна мережа Facebook зробила доступним “темний режим” для деяких користувачів додатку з операційною системою Android.