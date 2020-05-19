Поліція у трьох країнах уже використовує шоломи, що сканують температуру людей
Про це повідомляє Business Insider.
"Поліція Китаю, Дубая та Італії вже використовує ці шоломи для моніторингу, щоб сканувати людей на лихоманку, спричинену COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Смарт-шолом KC N901 оснащений процесором ARM, екраном з доповненою реальністю, інфрачервоною камерою і камерою видимого світла. Відповідно до специфікацій пристрою, власник може визначати температуру в межах 0,3 градуса за Цельсієм у перехожих в межах двох метрів.
За словами експертів, точність вимірювання температури становить 96%.
Представник правоохоронних органів в шоломі може виконати такі дії: виміряти температуру конкретної людини; вимірювати температуру людей у великому натовпі; розпізнавати номерні знаки; побачити людей у темряві. Будь-яка отримана інформація зберігається у шоломі.
Ключовим елементом пристрою є інфрачервона камера, дані з якої обробляються вбудованим ARM-процесором і виводяться на дисплей «доповненої реальності» шолома.
Вартість такого шолома становить від $5000 до $7000.
За словами керівника KC Wearable, доктора Цзе Го, в Китаї вже використовується понад 1 тис. шоломів. Крім того, ще одна країна замовила сотні таких шоломів, і обговорюється ще низка міжнародних угод.
Водночас компанія вже відправила шоломи в військову поліцію Італії та уряду Нідерландів. Також поліція в Дубаї використовує ці пристрої.
"Шоломи використовують урядові органи і деякі приватні покупці. У Китаї шоломи використовують місцеві поліціянти, медсестри, охоронці і контрольно-пропускні пункти на станціях метро. У багатьох місцях вони використовують фіксовані інфрачервоні камери, але наші шоломи можна використовувати з більшою гнучкістю, адаптивністю — їх можна носити або надягати на штатив", — розповіла Цзе Го.
Як повідомлялося, за даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 4 890 863, з них 320 130 летальні, одужали 1 907 392 осіб.
Фото: AFP