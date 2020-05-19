Поліція у трьох країнах уже використовує шоломи, що сканують температуру людей

Поліцейські у трьох країнах уже використовують "розумні" шоломи KC Wearable для моніторингу температури людей, щоб швидше знайти можливих хворих на COVID-19.

Про це повідомляє Business Insider.

"Поліція Китаю, Дубая та Італії вже використовує ці шоломи для моніторингу, щоб сканувати людей на лихоманку, спричинену COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Смарт-шолом KC N901 оснащений процесором ARM, екраном з доповненою реальністю, інфрачервоною камерою і камерою видимого світла. Відповідно до специфікацій пристрою, власник може визначати температуру в межах 0,3 градуса за Цельсієм у перехожих в межах двох метрів.

За словами експертів, точність вимірювання температури становить 96%.

Представник правоохоронних органів в шоломі може виконати такі дії: виміряти температуру конкретної людини; вимірювати температуру людей у великому натовпі; розпізнавати номерні знаки; побачити людей у темряві. Будь-яка отримана інформація зберігається у шоломі.

Ключовим елементом пристрою є інфрачервона камера, дані з якої обробляються вбудованим ARM-процесором і виводяться на дисплей «доповненої реальності» шолома.

Вартість такого шолома становить від $5000 до $7000.

За словами керівника KC Wearable, доктора Цзе Го, в Китаї вже використовується понад 1 тис. шоломів. Крім того, ще одна країна замовила сотні таких шоломів, і обговорюється ще низка міжнародних угод.

Водночас компанія вже відправила шоломи в військову поліцію Італії та уряду Нідерландів. Також поліція в Дубаї використовує ці пристрої.

"Шоломи використовують урядові органи і деякі приватні покупці. У Китаї шоломи використовують місцеві поліціянти, медсестри, охоронці і контрольно-пропускні пункти на станціях метро. У багатьох місцях вони використовують фіксовані інфрачервоні камери, але наші шоломи можна використовувати з більшою гнучкістю, адаптивністю — їх можна носити або надягати на штатив", — розповіла Цзе Го.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 4 890 863, з них 320 130 летальні, одужали 1 907 392 осіб.

Фото: AFP