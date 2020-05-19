У Британії тестуватимуть на COVID-19 дітей віком від 5 років, якщо вони мають симптоми захворювання.

Про це повідомляє BBC.

"У Великій Британії кожну дитину віком від п’яти років, яка має симптоми, тепер будуть перевіряти на коронавірусну хворобу", - заявив у парламенті міністр охорони здоров'я Метт Генкок.

Раніше у Британії на COVID-19 тестували лише співробітників ключових галузей, їхніх родичів, пацієнтів у лікарнях, мешканців будинків для літніх людей та медичних працівників.

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За даними Worldometer, наразі у Британії зафіксовано 246 406 випадків коронавірусного захворювання COVID-19, з них 34 796 летальних.