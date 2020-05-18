В Італії вперше з початку карантину коронавірус забрав менш як 100 життів
Про це повідомляє агенція ANSA.
"Протягом останніх 24 годин в Італії загинуло 99 пацієнтів з діагнозом коронавірусної хвороби, що є найменшим показником протягом одного дня від запровадження карантину 11 березня", - йдеться у повідомленні.
Загальна кількість померлих внаслідок коронавірусу в Італії перевищила 32 тисячі, сягнувши 32 007.
Минулої доби хворобу COVID-19 виявили у 451 особи. Всього в Італії з початку епідемії виявили 225 886 випадків коронавірусної хвороби.
Протягом доби в Італії видужали від COVID-19 2 150 людей. Всього з лікарень вже виписали 127 326 пацієнтів.
Наразі в Італії нараховується 66 553 активних випадки коронавірусної хвороби.
За даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 4 848 180, з них 317 793 летальні, одужало 1 880 111 осіб.