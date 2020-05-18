Apple відновлює роботу магазинів по всьому світу

Apple відновлює роботу магазинів по всьому світу

Укрінформ
Американська корпорація Apple відновлює роботу мережі власних торгівельних точок, що були закриті на карантин. Наразі відкрито понад 100 крамниць у всьому світі.

Про це повідомляє Applesfera.

"Apple працює над відновленням роботи крамниць у всьому світі, що вже було зроблено більш ніж 100 закладами", - йдеться у повідомленні.

Як повідомила очільниця роздрібної мережі Apple Дейрдре О'Браєн, у Німеччині та Китаї минулого тижня відновили роботу всі торговельні заклади компанії.

При цьому Apple обмежує кількість своїх співробітників та прагне контролювати дотримання встановленої дистанції між відвідувачами. Також у компанії повідомили, що всі співробітники зобов'язані носити захисні маски, а відвідувачам без масок їх надаватимуть. Також гостям закладів Apple вимірюватимуть температуру.

Читайте також: Apple хоче повернути працівників на роботу в офіси – Bloomberg

Станом на середину дня понеділка 18 травня загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 4 819 337, з них 316 961 летальний, одужало 1 864 266 осіб.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-