Apple хоче повернути працівників на роботу в офіси – Bloomberg

Компанія Apple збирається найближчим часом повернути своїх співробітників з дистанційної роботи в офіси.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

"Apple Inc. планує незабаром почати повертати більше співробітників у свої основні офіси, в той час як інші технологічні компанії продовжують проводити політику роботи з дому принаймні до кінця 2020 року через COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, компанія Apple планує зробити це у два етапи. Перша фаза, яка вже розпочалася, стосується регіональних офісів за межами США. Там до роботи повертаються співробітники, яким важко працювати з дому.

На цьому етапі працівникам запропонують працювати з офісу регулярно або тільки протягом певного періоду. Наприкінці кінці травня і на початку червня такий режим почне застосовуватися в головних офісах.

Другий етап запланований на липень, коли ще більше співробітників повернеться в офіси Apple по всьому світу, в тому числі в США. Терміни повернення на роботу в різних штатах будуть враховувати особливості місцевого регулювання.

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Вже на цьому тижні керівництво Apple почне інформувати співробітників, на якому етапі вони повинні вийти на роботу.

В інших технологічних гігантах, таких, як Facebook Inc. і Google Alphabet Inc. заявили, що більшість співробітників можуть працювати з дому до кінця поточного року.

Як повідомляв Укрінформ, раніше соціальна мережа Twitter дозволила своїм співробітникам працювати з дому постійно, навіть після закінчення пандемії.