Facebook і Google дозволять співробітникам працювати з дому до кінця року

Компанії Facebook і Google дозволять співробітникам продовжувати працювати вдома до кінця року.

Про це повідомляє ВВС.

"Facebook і Google заявили, що дозволять співробітникам продовжувати працювати вдома до кінця року", - йдеться в повідомленні.

Технологічні гіганти оголосили про плани відкрити свої офіси найближчим часом, проте їх співробітники й надалі зможуть працювати вдома.

Спочатку в Google заявляли, що будуть дотримуватися своєї політики роботи вдома до 1 червня, проте було вирішено продовжити її ще на сім місяців.

Facebook заявив, що офіси компанії лишатимуться відкритими з 6 липня, проте всі співробітники, яким для виконання їх обов'язків необов'язково відвідувати офіс, зможуть працювати віддалено також до кінця року.