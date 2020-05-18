Користувачі Zoom скаржаться на проблеми з під’єднанням до відеоконференцій
Укрінформ
Користувачі платформи відеоконференцій Zoom скаржаться на проблеми з під’єднанням до відеозустрічей.
Про це повідомляє The Verge.
"Користувачі платформи відеоконференцій Zoom повідомляють про проблеми з хостингом та приєднанням до відеозустрічей. Користувачі у Великій Британії вперше у неділю 17 травня почали помічати проблеми з під’єднанням, хоча безкоштовні акаунти функціонують нормально", - йдеться в повідомленні.
У компанії повідомили, що знають про проблеми з хостингом та приєднанням до зустрічей. Зараз там з'ясовують причини цієї ситуації.
Як повідомлялося, у Великій Британії деякі церкви почали використовувати Zoom для проведення віртуальних недільних служб під час пандемії коронавірусу.