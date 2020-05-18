Користувачі Zoom скаржаться на проблеми з під’єднанням до відеоконференцій

Користувачі платформи відеоконференцій Zoom скаржаться на проблеми з під’єднанням до відеозустрічей.

Про це повідомляє The Verge.

"Користувачі платформи відеоконференцій Zoom повідомляють про проблеми з хостингом та приєднанням до відеозустрічей. Користувачі у Великій Британії вперше у неділю 17 травня почали помічати проблеми з під’єднанням, хоча безкоштовні акаунти функціонують нормально", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Як Zoom став головним засобом спілкування епохи пандемії

У компанії повідомили, що знають про проблеми з хостингом та приєднанням до зустрічей. Зараз там з'ясовують причини цієї ситуації.

Як повідомлялося, у Великій Британії деякі церкви почали використовувати Zoom для проведення віртуальних недільних служб під час пандемії коронавірусу.