Як Zoom став головним засобом спілкування епохи пандемії

Нині сервісом користується З00 мільйонів осіб щодня, але з популярністю прийшли і серйозні проблеми

Карантин в Україні в зв'язку з коронавірусом змусив багатьох почати вчитися або працювати на дому. У зв'язку з цим виникла особлива необхідність в програмі, яка б забезпечила зручний доступ до онлайн-конференцій, адже сучасний швидкий інтернет дозволяє налагодити живе спілкування без обмежень. Утім, лідером гонки за увагою мільйонів став не "старий-добрий" Skype, а Zoom Video Communications або просто Zoom. Саме там нині проходять ділові та особисті зустрічі, навчання у школах, університетах, проведення вебінарів тощо.

ZOOM, ZOOM, ZOOM!.. ЧОМУ ЦЕЙ СЕРВІС НАСКІЛЬКИ ПОПУЛЯРНИЙ

Zoom… До березня 2020 року 99% жителів планети не здогадувалися про існування такого сервісу. Нині ж про нього говорять усі. КІЛЬКІСТЬ ЩОДЕННИХ КОРИСТУВАЧІВ У КВІТНІ ЗРОСЛА НА 50% І ЗАРАЗ СТАНОВИТЬ 300 МЛН. У БЕРЕЗНІ 2020 РОКУ ЇХ БУЛО 200 МЛН, А В ГРУДНІ 2019 РОКУ – ВСЬОГО 10 МЛН. Zoom використовують для роботи, навчання, особистих зустрічей. Так, про проведення засідання кабінету міністрів Великої Британії розповідав прем'єр-міністр Борис Джонсон. На сайті Міністерства закордонних справ України з'явилася інформація про те, що онлайн-брифінг Дмитра Кулеби також проходив через Zoom. У Норвегії сервіс використовують для проведення уроків в школах. Ба, ЧЕРЕЗ СЕРВІС НАВІТЬ «ГРАЮТЬ» ВЕСІЛЛЯ.

«Жителі Каліфорнії Джефф і Крісті планували одружитися в березні цього року. Коли через поширення коронавіруса президент США Дональд Трамп заборонив виїжджати в Європу, пара занепокоїлася, що доведеться відмовитися від медового місяця в Ісландії. Але вони, як і раніше, планували зіграти весілля в рідній Каліфорнії», – пише американське видання Quartz.

Джефф і Крісті запросили друзів на zoom-весілля

16 березня пара з’ясувала, що міська адміністрація, де реєструється шлюб, все ще відкрита. Але трохи пізніше в той же день в шести округах області затоки Сан-Франциско, де проживають Крісті і Джефф, влада оголосила про необхідність самоізоляції. А два дні по тому губернатор Каліфорнії взагалі запровадив режим карантину для 40 млн жителів штату. «Спочатку друзі Джеффа і Крісті гадали, що весілля буде перенесено. Утім, 19 березня всі вони отримали повідомлення, що церемонія відбудеться через 40 хвилин, а всі охочі можуть приєднатися через платформу Zoom. За допомогою сервісу приєднався і священик. Гостей «зустрів» намальований плакат з нагадуванням помити руки, наповнити келихи і вимкнути мікрофони на час церемонії», – повідомляє Quartz.

ВИКОРИСТОВУЮТЬ ZOOM І ДЛЯ КОРПОРАТИВІВ. Директор американської технологічної компанії Srax Кріс Нельсон розіслав запрошення на "віртуальний корпоратив" 150 співробітникам. І що ви думаєте – майже всі на нього прийшли. За словами Нельсона, це допомогло співробітникам впоратися з тривогою, викликаною через пандемію.

Ось так Zoom став головним засобом зв'язку для мільйонів людей по всьому світу під час епідемії коронавірусу. Газета The New York Times навіть опублікувала матеріал під заголовком «Ми всі тепер живемо в Zoom». До речі, КАПІТАЛІЗАЦІЯ КОМПАНІЇ, як пише the guardian, ЗРОСЛА ДО 29 МІЛЬЯРДІВ ДОЛАРІВ, А ЕРІК ЮАНЬ (ЗАСНОВНИК СЕРВІСУ) В 2020 РОЦІ ВСТУПИВ ДО КЛУБУ МІЛЬЯРДЕРІВ ЗА ВЕРСІЄЮ FORBES (ЗА ОЦІНКАМИ ЖУРНАЛУ, ЙОГО ФІНАНСОВИЙ СТАН СЬОГОДНІ СТАНОВИТЬ 5,5 МЛРД ДОЛАРІВ).

То в чому успіх?

На сторінках онлайн-видання про техніку, гаджети і стиль життя The Verge зазначається, що УСПІХ ZOOM ПОЯСНЮЄТЬСЯ, ПО-ПЕРШЕ, ПРОСТОТОЮ І ДОСТУПНІСТЮ СЕРВІСУ (працює на смартфоні, планшеті, ноутбуці, ПК, а ще – для зв’язку не потрібно швидке інтернет-з’єднання). ПО-ДРУГЕ, Є БЕЗКОШТОВНА ВЕРСІЯ, ЯКА ДОЗВОЛЯЄ ПРОВОДИТИ 40-ХВИЛИННІ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ ДО 100 ЛЮДЕЙ (якщо ви хочете зібрати в одній відеоконференції більше 100 чоловік і говорити понад 40 хвилин – необхідно оплатити тариф 15 доларів/місяць.). ПО-ТРЕТЄ, ХОРОША ЯКІСТЬ ВІДЕО ТА ЗВУКУ, А ТАКОЖ МІНІМУМ «ЛАГІВ» (на відміну від того ж Skype), не обов'язково налаштовувати профіль, додавати фото або вручну шукати користувачів.

ПЛЮСИ І МІНУСИ: ДУМКА УКРАЇНСЬКИХ КОРИСТУВАЧІВ ПРО ZOOM

«Ми використовуємо різні канали для комунікації всередині команди, це і Slack, i Google Meet , і звісно ж Zoom. Сервіс ZOOM НЕ Є РЕВОЛЮЦІЙНИМ ІНСТРУМЕНТОМ, АЛЕ ВІН ЗРОБИВ РОБОЧІ ДЗВІНКИ ТА КОНФЕРЕНЦІЇ ЗНАЧНО ЗРУЧНІШИМИ ТА ДИНАМІЧНІШИМИ. Якщо коротко, ним легко і зручно користуватись, і під час карантину цей комфорт є особливо важливим, – розповів Укрінформу засновник та виконавчий директор діджітал-агентства Phase One Karma Артем Фенковський. – Нам особисто імпонує робота за принципом конференції, а не дзвінка. Конференція створюється як окрема цифрова кімната для переговорів, куди всі в узгоджений час підключаються самостійно. ЦЕ ЗРУЧНІШЕ ТА ДЕМОКРАТИЧНІШЕ, НІЖ ВЛАШТОВУВАТИ ГРУПОВИЙ ДЗВІНОК, ДЕ ОДНА ЛЮДИНА НАПРЯМУ ДЗВОНИТЬ УСІМ УЧАСНИКАМ, АБО ВЛАШТОВУВАТИ ЗАТЯЖНІ ЛИСТУВАННЯ ПОШТОЮ АБО В ЧАТАХ».

Артем Фенковський каже, що окрім режиму конференцій, в якій можуть брати участь до 100 людей, Zoom має також інші круті переваги, як ото декілька режимів перегляду співрозмовників (хтось хоче бачити всіх учасників, комусь потрібно бачити тільки тих людей, які говорять у цей конкретний момент). «А бонус, про який пронеслась хвиля жартів, це МОЖЛИВІСТЬ ЗМІНЮВАТИ СВІЙ ЗАДНІЙ ФОН ДЛЯ ДЗВІНКІВ – ЯК НА СТАНДАРТНІ ШПАЛЕРИ ВІД ZOOM, ТАК І НА БУДЬ-ЯКІ ЗОБРАЖЕННЯ З ІНТЕРНЕТУ. Величезний потенціал для креативу. Тож поки що ніяких нарікань», – переконує виконавчий директор Phase One Karma.

Він також поділився з нами фото, як «зумляться» у Phase One Karma (Див. нижче).

«СЕРЕД ПЛЮСІВ – ЗРУЧНИЙ ІНТЕРФЕЙС, РОЗШИРЕНИЙ ФУНКЦІОНАЛ (багато конкурентів намагаються впровадити те, що є в zoom уже давно), СТАБІЛЬНІСТЬ РОБОТИ, БЕЗКОШТОВНИЙ ДОСТУП (обмежений, але є), розширений функціонал для бізнесу і офісів, як, наприклад, планер заходів, софт для конференц-кімнат, тощо, – коментує голова департаменту технологій та інновацій IT-компанії Lohika Микола Гущіна. – ЩОДО МІНУСІВ – ПРОБЛЕМИ З БЕЗПЕКОЮ. ЦЕ СУТТЄВА ПЕРЕШКОДА ДЛЯ МАСОВОГО ВИКОРИСТАННЯ ZOOM В БАГАТЬОХ КОМПАНІЯХ. Вузька спрямованість Zoom надає зручний функціонал для відео зустрічей, але є й інші рішення, які дозволяють організувати людей в команди, створити канали або чати для текстового спілкування плюс відео зустрічі».

Генеральний директор криптобіржі BTC-Alpha Віталій Боднар також відзначив переваги сервісу. «Zoom в нашій компанії став зручним та швидким інструментом для комунікації. Звичайно, не всім було звично перейти на виключно звук та відео при щоденному контакті з колегами, адже раніше формат віддаленої роботи для усієї команди ми не практикували. Утім саме цей сервіс, завдяки безкоштовності та мультиплатформенності, ліг в основу наших комунікацій всередині команди. Але згодом через інформацію про ймовірні витоки даних ми перестали ним користуватися», – каже Боднар.

Тож зараз у BTC-Alpha використовують Google Meet. «Він забезпечує більший захист даних та працює набагато стабільніше, оскільки ще й прив’язаний до корпоративного домену. НЕДОЛІКОМ ZOOM СТАЛА НЕМОЖЛИВІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧИТИ НАСКРІЗНЕ ШИФРУВАННЯ ДАНИХ ТА ЧИСЛЕННІ ПРОБЛЕМИ З ДОСТУПОМ ДО НЬОГО СТОРОННІХ КОРИСТУВАЧІВ, ЯКІ БУЛИ ЗАФІКСОВАНІ ПРОТЯГОМ БЕРЕЗНЯ В РІЗНИХ КРАЇНАХ. Зрозуміло, що подібні проблеми трапляються у різних сервісів, але ми у підсумку все-таки зробили свій вибір на користь Google Meet», – розповів Віталій Бондар з BTC-Alpha. І додав: «Але для тих, хто почав користуватися Zoom, серед переваг можна назвати можливість запису зустрічей навіть на безкоштовному тарифному плані та можливість підключення широкого кола користувачів (якщо у вас велика команда). В Zoom – як і в будь-якому сервісі відео – є можливості для спілкування в текстовому форматі на основі внутрішнього чату, є можливості голосових групових дзвінків та режим відеоконференції. Дзвінки можна записувати на локальний комп’ютер або ноутбук, а також зберігати записані файли у хмарних сервісах. До голосових та відеоконференцій можна обмежити доступ, зазначивши пароль для входу. Серед правил хорошого тону – не перебивати співрозмовників, встановити аватарки та повні імена на робочих профілях та не забувати користуватися захищеними сховищами даних для зберігання записаних файлів».

Нарешті директор з розвитку продукту компанії WePlay! Esports (кіберспорт і розваги) Євген Ковалевський до плюсів Zoom відніс комплексність всіх рішень, що потрібні для комфортного відеозв‘язку усіх типів: ВІД ONE-TO-ONE ЗУСТРІЧІ – ДО ВЕБІНАРУ НА 500 ЛЮДЕЙ ЗІ ЗБЕРІГАННЯМ ГІДНОЇ ЯКОСТІ ЗВ‘ЯЗКУ. Стосовно мінусів, то це, знову ж таки, проблеми з безпекою даних, неможливість приєднатися з браузер та застарілий інтерфейс.

Відповідаючи на питання, що потрібно вдосконалити, Микола Гущіна запропонував спростити запрошення людей до конференції, можливо, через інтеграцію з телефонною книжкою, соцмережами. «Щоб запросити людину можна було в один клік. І так само легко приєднатися до зустрічі. Як у досвідченого користувача у мене немає з цим проблем, але коли я намагаюся організувати зустріч з родичами або знайомими, які не є активними користувачами ПК, ця задача перестає бути простою», – наголосив голова департаменту технологій та інновацій IT-компанії Lohika.

На думку Євгена Ковалевського з WePlay! Esports: «По-перше, треба додати можливість під’єднуватися з браузера, по-друге, оптимізувати процес підключення до дзвінка, прибравши з нього очевидно зайві елементи, по-третє, покращити інтерфейс, аби позбавити потреби щоразу пояснювати новим користувачам, де кнопка підняття руки, а де чат».

Своєю чергою гендиректор BTC-Alpha Віталій Бондар наголошує, що покращити треба наскрізне шифрування. «Ще раз повторюся, СЕРВІС НЕПОГАНИЙ, АЛЕ ПОКИ ЩО МИ ПРИПИНИЛИ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ У СВОЇЙ КОМПАНІЇ САМЕ ЧЕРЕЗ РИЗИКИ ВИТОКУ ДАНИХ ТА НЕДОСКОНАЛІСТЬ ЗАХИСТУ», – резюмував Бондар.

ТО ЩО НЕ ТАК ІЗ БЕЗПЕКОЮ СЕРВІСУ?

Після різкого злету ПОСИПАЛИСЯ СКАРГИ НА ТЕ, ЩО В КОНФЕРЕНЦІЇ ПРОНИКАЮТЬ ХАКЕРИ, ДОЗВОЛЯЮЧИ СОБІ РІЗНІ ВИСЛОВЛЮВАННЯ ТА НЕПРИСТОЙНІ ЖЕСТИ. У зв'язку з цим деякі КОРИСТУВАЧІ ПОЧАЛИ ВІДМОВЛЯТИСЯ ВІД СЕРВІСУ, А КРАЇНИ – ВВОДИТИ НА НЬОГО ОБМЕЖЕННЯ.

Наприклад, в Сінгапурі урок географії в місцевій школі перервався порнографічними картинками, повідомляє британське видання The Guardian. Батько однієї з учениць повідомив журналістам, що спочатку на екрані з'явилися «непристойні фотографії», а потім автори хакерської атаки звернулися до дівчаток з непристойною пропозицією. Тож у Сінгапурі вирішили тимчасово заборонити використання Zoom в школах, поки не усунуть проблему безпеки.

У Сінгапурі вирішили тимчасово заборонити використання Zoom у школах

Сполучені Штати. Жінка з Нью-Йорка розповіла, що під час уроку «Запитайте рабина» на її дочку та однокласниць було здійснено антисемітську атаку. Про це повідомляє американський телеканал CBS News. В якийсь момент екрани стали абсолютно чорними, і хлопці на тлі говорили непристойні та образливі речі, а потім на екрані з'явився один із них і роздягнувся на камеру догола.

У міністерстві юстиції США повідомили, що ВТОРГНЕННЯ В КОНФЕРЕНЦІЇ ZOOM Є НЕЗАКОННОЮ ДІЄЮ, і що порушник може отримати тюремний термін. На сайті відомства з'явився прес-реліз, в якому наводяться слова представників прокуратури штату Мічиган про те, що такі атаки на відеоконференції Zoom будуть розглядатися як кримінальні злочини: «Якщо ви будете проникати в чужі телеконференції або громадські зустрічі на території Мічигану, чекайте в гості представників правоохоронних органів, місцевих або федеральних».

Своєю чергою в ФБР зазначили, що прийматимуть скарги потерпілих від атак під час конференцій Zoom.

ФБР і Мін'юст США попереджають, що вторгнення в конференції ZOOM карається

Подібних випадків стало настільки багато, що В ІНТЕРНЕТІ НАВІТЬ З'ЯВИВСЯ ВІДПОВІДНИЙ ТЕРМІН – «ЗУМБОМБІНГ». Але у Zoom є й інша проблема – безпека особистих даних.

За інформацією видання The Washington Post, ТИСЯЧІ ЗАПИСІВ ВІДЕОДЗВІНКІВ ПОПУЛЯРНОГО СЕРВІСУ ДЛЯ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЙ ZOOM ПОТРАПИЛИ У ВІДКРИТИЙ ДОСТУП. ЗОКРЕМА, ТАМ БУЛИ ЯК КОЛЕКТИВНІ ДЗВІНКИ ДЛЯ НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ, БІЗНЕС-ЗУСТРІЧІ, ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ, ТАК І ОСОБИСТІ РОЗМОВИ, ЗОКРЕМА, ІНТИМНОГО ХАРАКТЕРУ. Також у відкритому доступі опинились розмови паціентів з лікарями, під час яких були озвучені номери телефонів, ім'я та прізвища тощо. Крім того, Zoom зливає персональні дані до компанії Facebook. При чому, навіть тих людей, які не зареєстровані в цій соцмережі.

У компанії вибачилися перед користувачами і повідомили, що 22 квітня вийшло оновлення додатку Zoom 5.0: «Це має вирішити проблеми з безпекою, на яку надходили численні скарги». Однак SpaceX Ілона Маска, Google, NASA, сенат США, МЗС Німеччини, уряд Тайваню все ж відмовилися використовувати сервіс.

І НАОСТАНОК: ЯК ЗАВАНТАЖИТИ ZOOM

Щоб завантажити і встановити додаток Zoom, необхідно перейти на сторінку завантаження програми zoom.us/download і натиснути кнопку "Завантажити" в розділі "Клієнт Zoom для конференцій". Програма автоматично завантажиться.

Потім потрібно зареєструватися в сервісі: ввести свою електронну пошту, на яку прийде лист з підтвердженням реєстрації. Потім в відкритому сайті потрібно буде вказати своє ім'я, прізвище і придумати пароль. Після цієї процедури потрібно авторизуватися в Zoom, використовуючи свій email та пароль.

Тепер сервіс готовий до використання: можна як створювати власні конференції, так і підключатися до інших, використовуючи 9-значний ID-код. Якщо ви створили свою конференцію, то запросити учасників можна декількома способами: відправивши посилання (URL) конференції; відправивши 9-значний ID-код; відправивши запрошення поштою.

Мирослав Ліскович. Київ