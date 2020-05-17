NASA показала новий знімок Юпітера

Станція "Юнона" передала на Землю новий дивовижний знімок Юпітера.

Як повідомляє NASA, станція зробила знімок під час зближення з планетою 17 лютого.

Найбільш примітні на цьому знімку довгі тонкі смуги. "Юнона" спостерігає за ними з моменту прибуття до Юпітера у 2016 році. Ці смуги формують частинки туману, які пролітають над хмарами. Точні причини та механізм виникнення таких об'єктів вченим поки невідомі.

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З боків від області появи димки знаходяться два турбулентних потоки, тому деякі дослідники вважають, що туман може бути пов'язаний з їх впливом.

"Юнона" зробила знімок, знаходячись на відстані 25 120 кілометрів від піку хмар Юпітера.

Нагадаємо: "Юнона" була запущена 5 серпня 2011 року з мису Канаверал, Флорида (США), вона є частиною програми New Frontiers. До "Юнони" на орбіті Юпітера працював зонд "Galileo", але "Юнона" першої в історії буде робити обліт планети через її полюси.

Апарат прибув на орбіту Юпітера 4 липня 2016 року. Він пробуде на орбіті планети ще кілька років і передаватиме на землю нові знімки. Після завершення роботи зонд буде знищений.