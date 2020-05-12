NASA показала "газовий міст" між скупченням двох галактик
Про це повідомляється на сайті американського відомства.
«Кілька сотень мільйонів років тому два скупчення галактик зіткнулися і потім пройшли один через одного. Ця могутня подія випустила потік гарячого газу у кожному скупченні галактик, який утворив незвичайний міст між двома об’єктами. Зараз цей міст накачаний частинками від надмасивної чорної діри», - заявили у NASA.
У відомстві додали, що ця система називається Abell 2384.
Зазначається, що складене зображення «мосту» було зроблене завдяки рентгенівським знімкам обсерваторій Chandra від NASA й XMM-Newton від Європейського космічного агентства та індійського гігантського радіотелескопа.
На зображенні чітко видно, що частини, які вилітають з полюсів надмасивної чорної діри в центрі однієї з галактик руйнують цей «газовий потік», завдовжки понад три мільйони світлових років та масою близько 6 трильйонів планет Сонця, між скупченнями галактик.