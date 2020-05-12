Китай вивів на орбіту два супутники зв'язку

Китай у вівторок успішно вивів на намічені орбіти два супутники "Сіньюнь-2 01/02" (Xingyun-2 01/02), які призначені для випробування технологій зв'язку Інтернету.

Про це повідомляє Сіньхуа. «Старт космічних апаратів за допомогою ракети-носія "Куайчжоу-1А" (KZ-1A) почався о 9:16 за пекінським часом з космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю», - йдеться в повідомленні. Розробником Xingyun-2 01/02 виступила компанія Xingyun Satellite. Читайте також: У космосі вибухнув бак російського розгінного блоку - ВВС США "Куайчжоу-1А" - легка твердопаливна ракета-носій, створена "CASIC ракетні технології", дочірньою компанією Китайської корпорації космічної науки і промисловості (CASIC) для запуску низькоорбітальних малих супутників. Вона вирізняється надійністю й економічністю. Це дев'ятий політ "Куайчжоу-1А".