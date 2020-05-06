Mercedes-Benz оштрафують на $63,4 мільйона за підробку даних про викиди

Міністерство захисту довкілля Південної Кореї оштрафує південнокорейський відділ німецького автовиробника Mercedes-Benz на 63,4 мільйона доларів США за підробку даних щодо викидів у дизельних автомобілях.

Про це повідомляє Yonhap з посиланням на заяву міністерства.

«Міністерство (захисту довкілля – ред.) заявило у середу, що оштрафує Mercedes-Benz на 63,4 мільйона доларів США за підробку даних щодо викидів у дизельних авто. Це стане першим штрафом для компанії та найбільшим штрафом в автоіндустрії за підробку даних щодо викидів у дизельних авто у Південній Кореї», - йдеться у повідомленні.

Як наголосили у міністерстві, південнокорейський відділ німецького автовиробника Mercedes-Benz надав підроблені звіти щодо викидів у 12 дизельних моделей, включаючи C200d, GLC220 d 4Matic, GLD250 d 4Matic та ML250 BlueTEC 4Matic, що були продані з 2012 до 2018 року.

Загалом компанія продала 37 154 автомобілів вищевказаних моделей у Південній Кореї.

Читайте також: Volkswagen планує поступово запускати заводи у Європі

Зазначається, що корейські відділи Nissan і Porsche також оштрафують на суму в 736 тисяч та 818 тисяч доларів відповідно за підробку даних щодо викидів у моделях Qashqai й Macan S відповідно.

Nissan і Porsche також з 2012 до 2018 року продали 2 293 і 934 проблемних дизельних моделей відповідно у Південній Кореї.