Volkswagen планує поступово запускати заводи у Європі

Німецький автомобільний концерн Volkswagen AG заявив, що планує поступово відновлювати роботу на своїх заводах у Європі починаючи з наступного тижня.

Про це повідомляє Market Watch.

«Першим заводом, який повернеться до роботи, є завод Volkswagen у Цвіккау на сході Німеччини, він відновить виробництво 20 квітня», - йдеться у повідомленні.

Інші заводи компанії, включаючи її основний завод у Вольфсбурзі, а також фабрики у Братиславі, Словаччині, Португалії, Іспанії, Росії, у ПАР, Аргентині, Бразилії та Мексиці планують відновити виробництво у травні.

Заводи Volkswagen у Китаї, де компанія виробляє близько 40% своїх щорічних продажів, працюють з лютого і працюють приблизно на 60% від своєї докризової потужності, заявив речник компанії.

Як повідомляв Укрінформ, у середині березня найбільший німецький автоконцерн Volkswagen зупинив виробництво в Європі на два-три тижні через поширення коронавірусу.