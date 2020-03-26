Німецький автовиробник Mercedes-Benz вивів на зимовий тестдрайв у Швеції свій електричний мінівен EQV.

Про це повідомляє портал Green Car Reports.

«Перед запланованим представленням на європейському ринку цього року Mercedes-Benz вирішив похизуватися можливостями свого електричного мінівена EQV у холодну погоду», - йдеться у повідомленні.

Mercedes-Benz представив свій електричний мінівен

Тестдрайв автомобіля відбувся у шведському місті Ар’єплог, де зазвичай автовиробники проводять автотести на холоді.

За даними порталу, EQV має літій-іонну батарею з 100кВт за годину та електромотор з потужністю в 204 кінних сил.

Максимальна швидкість електрокара становить 159 км за годину.

Сам мінівен може проїхати без підзарядки 402 кілометри.

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За даними компанії, автомобіль заряджається на 80% за 45 хвилин.

Продажі Mercedes-Benz EQV розпочнуться у другій половині цього року.

Очікується, що до 2030 року половина автомобілей компанії стануть електричними або гібридними.