Mercedes-Benz представив свій електричний мінівен
Про це повідомляє портал Green Car Reports.
«Перед запланованим представленням на європейському ринку цього року Mercedes-Benz вирішив похизуватися можливостями свого електричного мінівена EQV у холодну погоду», - йдеться у повідомленні.
Mercedes-Benz представив свій електричний мінівен
Тестдрайв автомобіля відбувся у шведському місті Ар’єплог, де зазвичай автовиробники проводять автотести на холоді.
За даними порталу, EQV має літій-іонну батарею з 100кВт за годину та електромотор з потужністю в 204 кінних сил.
Максимальна швидкість електрокара становить 159 км за годину.
Сам мінівен може проїхати без підзарядки 402 кілометри.
За даними компанії, автомобіль заряджається на 80% за 45 хвилин.
Продажі Mercedes-Benz EQV розпочнуться у другій половині цього року.
Очікується, що до 2030 року половина автомобілей компанії стануть електричними або гібридними.