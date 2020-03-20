Volkswagen представив електричний мінібус

Підрозділ компанії Volkswagen - Volkswagen Commercial Vehicles (VWCV) представив електричний мінівен e-BULLI.

Про це повідомляє портал Green Car Congress.

«Volkswagen Commercial Vehicles представив e-BULLI», - йдеться у повідомленні.

Представлення електрокара відбулося віртуально (автосалон Techno Classica 2020 у Німеччині було скасовано через пандемію коронавірусу).

Як повідомляє портал, e-BULLI має електричний двигун з потужністю в 61 кВт та літіум-іонну батарею з 45 кВт. Батарею можна зарядити на 80% за 40 хвилин.

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Електробус може проїхати без підзарядки понад 200 кілометрів, якщо батарея буде повністю заряджена. Максимальна швидкість мінівена становить 130 кілометрів за годину.

Ціна e-BULLI стартує від 64 900 євро.

Як повідомлялося, британський автомобільний стартап Apex представив електричний швидкісний автомобіль AP-0.

Фото: greencarcongress.com