Volkswagen зупиняє виробництво у Європі

Найбільший німецький автоконцерн Volkswagen зупиняє виробництво в Європі на два-три тижні через поширення коронавірусу.

Про це повідомив керівник групи VW Герберт Дісс у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми плануємо найближчим часом припинити виробництво на заводах, що працюють під марками групи, принаймні на два тижні», - сказав генеральний директор VW.

Він також додав, що на сьогодні найважливішим є забезпечення здоров'я та безпеки робочої сили та їхніх сімей. Компанія VW нещодавно посилила санітарно-гігієнічні норми, закрила їдальні. Однак на деяких дільницях роботи неможливо забезпечити рекомендовану відстань між працівниками у 2 метри.

Останніми днями були підтверджені випадки зараження збудником легеневої хвороби Covid-19 на німецьких заводах VW.

Деталі щодо графіку закриття окремих заводів у Німеччині та інших країнах Європи (в Іспанії, Португалії, Італії та Словаччині) будуть оголошені відповідними марками групи. За повідомленнями, закриття відбудеться не раніше п’ятниці, за що виробника вже розкритикували.

Натомість у Китаї виробництво на заводах VW відновлюється.

«2020 рік - це дуже важкий рік. Пандемія коронавірусу ставить перед нами безпрецедентні операційні та фінансові проблеми», - сказав Дісс.

VW - найбільша промислова автобудівна група Німеччини з понад 670 тисячами співробітників по всьому світу.

Volkswagen створена в 1930-х роках ХХ ст. як автобудівник для «простого народу».