Китай вивів на орбіту прототип космічного корабля

Китай вивів на орбіту прототип космічного корабля

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Укрінформ
Китайці вивели на орбіту прототип нового космічного корабля, розроблений для доставлення людей у космос.

Про це повідомляє AP.

"Китай запустив на орбіту нещодавно розроблений космічний корабель у рамках програми будівництва орбітальної космічної станції, на тлі прагнення конкурувати з США, Росією та приватними компаніями в галузі космічних досліджень", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, новий корабель це вдосконалена версія судна Шеньчжоу, спроєктованого на основі радянського корабля "Союз", він може перевозити шість космонавтів, а не трьох як стара модель.

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Китай раніше побудував експериментальну космічну станцію, яка згодом зазнала аварії, і тепер планує побудувати більшу з декількома модулями, щоб могла конкурувати з Міжнародною космічною станцією (МКС).

Фото: Xinhua

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