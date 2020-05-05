Китай вивів на орбіту прототип космічного корабля
Про це повідомляє AP.
"Китай запустив на орбіту нещодавно розроблений космічний корабель у рамках програми будівництва орбітальної космічної станції, на тлі прагнення конкурувати з США, Росією та приватними компаніями в галузі космічних досліджень", - йдеться у повідомленні.
The successful maiden flight of Long March-5B, specially developed to launch space station modules, inaugurates the "third step" of China's manned space program, which is to construct a space station https://t.co/NgSzPBt2FK pic.twitter.com/BXHx4GZIa0— China Xinhua News (@XHNews) May 5, 2020
Як повідомляється, новий корабель це вдосконалена версія судна Шеньчжоу, спроєктованого на основі радянського корабля "Союз", він може перевозити шість космонавтів, а не трьох як стара модель.
Китай раніше побудував експериментальну космічну станцію, яка згодом зазнала аварії, і тепер планує побудувати більшу з декількома модулями, щоб могла конкурувати з Міжнародною космічною станцією (МКС).
Фото: Xinhua