Китай вивів на орбіту прототип космічного корабля

Китайці вивели на орбіту прототип нового космічного корабля, розроблений для доставлення людей у космос.

Про це повідомляє AP.

"Китай запустив на орбіту нещодавно розроблений космічний корабель у рамках програми будівництва орбітальної космічної станції, на тлі прагнення конкурувати з США, Росією та приватними компаніями в галузі космічних досліджень", - йдеться у повідомленні.

The successful maiden flight of Long March-5B, specially developed to launch space station modules, inaugurates the "third step" of China's manned space program, which is to construct a space station https://t.co/NgSzPBt2FK pic.twitter.com/BXHx4GZIa0 — China Xinhua News (@XHNews) May 5, 2020

Як повідомляється, новий корабель це вдосконалена версія судна Шеньчжоу, спроєктованого на основі радянського корабля "Союз", він може перевозити шість космонавтів, а не трьох як стара модель.

Читайте також: Прототип космічного корабля Маска успішно пройшов тест

Китай раніше побудував експериментальну космічну станцію, яка згодом зазнала аварії, і тепер планує побудувати більшу з декількома модулями, щоб могла конкурувати з Міжнародною космічною станцією (МКС).

Фото: Xinhua