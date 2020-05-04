Астрономи виявили "загадкові сигнали" у Всесвіті

Міжнародна група астрономів виявила нові швидкі радіосплески з глибин Всесвіту.

Про це повідомляє Xinhua.

"Астрономи нещодавно виявили нові швидкі радіосплески, які розглядаються як загадкові сигнали з глибин Всесвіту», - йдеться у повідомленні.

Відкриття зробила міжнародна група, очолювана науковими співробітниками Національної астрономічної обсерваторії при Академії наук Китаю за допомогою найбільшого у світі радіотелескопу FAST.

Відзначається, що швидкі радіосплески - це одиночний імпульс величезної яскравості і тривалістю в мілісекунди. Розумного пояснення їх походження поки немає.

Використовуючи свій власний метод пошуку, науковий співробітник Національної астрономічної обсерваторії Чжу Вейвей знайшов у даних спостережень FAST інформацію про джерело одиночного імпульсу під кодовою назвою FBR 181123.

Вчені сподіваються, що FAST може виявити ще більше таких радіосплесків і проведе подальші спостереження, що дозволить пролити світло на їх походження.

Як відомо, радіотелескоп FAST розташований у глибокій і округлій карстовій западині в провінції Гуйчжоу на південному заході Китаю. Обладнання було побудовано у 2016 році і введено в регулярну експлуатацію на початку цього року.