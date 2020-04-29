Біля Землі пролетів невеликий астероїд

Астероїд 2020 HS7 завбільшки 8 метрів пролетів на відстані 36 400 км від планети Земля.

Про це повідомляє портал Space.

«Невеликий нововиявлений астероїд пролетів біля Землі 28 квітня», - йдеться у повідомленні.

У NASA зазначили, що такі астероїди на кшталт 2020 HS7 пролітають повз Землю на безпечній відстані кілька разів впродовж місяця.

Як повідомлялося, минулого тижня астрофізик Гіанлука Масі з італійської обсерваторії Virtual Telescope Project зробив кадри астероїда 1998 OR2, що пролетить біля планети Земля 29 квітня.