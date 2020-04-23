Астрономи показали астероїд, що летить до Землі

Астрофізик Гіанлука Масі з італійської обсерваторії Virtual Telescope Project зробив кадри астероїда 1998 OR2, що пролетить біля планети Земля наступного тижня.

Про це повідомляє Express.

«Астероїд, який офіційно називається 52768 (1998 OR2), найближче до Землі пролітатиме 29 квітня», - йдеться у повідомленні.

Масі зняв 166 кадрів астероїда ще 15 квітня, і зробив з них анімацію.

Як повідомляє портал Space , у NASA припускають, що величина 1998 OR2 становить між 1,8 та 4,1 кілометрів.

Він рухається зі швидкістю в понад 31 тисячу кілометрів за годину крізь космос.

Зазначається, що сам астероїд пролетить 29 квітня біля Землі на безпечній дистанції, яка дорівнює 16-м середнім дистанціям між Землею й Місяцем.

Як повідомлялося, нововиявлений астероїд 2020 GH2, розміром з будинок, пролетів біля Землі у середу, 15 квітня.

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